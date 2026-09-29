Buenos Aires se prepara para convertirse en uno de los principales escenarios deportivos de la región luego de ser elegida Capital Mundial del Deporte 2027. El reconocimiento se conoció mientras la Ciudad avanza con una agenda que combina grandes competencias, infraestructura y turismo deportivo.

En ese marco, este martes se realiza el Foro Internacional de Turismo Deportivo, dentro de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT). El encuentro reúne a representantes del turismo, el deporte y la industria de eventos para analizar el impacto de las competencias en los destinos.

El regreso del MotoGP ya tiene fecha

Una de las principales novedades para 2027 será el regreso del MotoGP al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, después de 28 años. El Gran Premio de Argentina se disputará entre el 9 y el 11 de abril de 2027 y será la cuarta fecha del campeonato mundial.

Para recibir a la máxima categoría del motociclismo, el histórico autódromo atraviesa una renovación integral. Los trabajos incluyen modificaciones en el trazado, nuevas tribunas, accesos, un túnel y mejoras en distintos sectores del predio. El avance de las obras ya supera el 60%.

El proyecto contempla que el circuito pueda recibir hasta 150.000 personas por día, mientras que la nueva configuración permitirá que los autos alcancen velocidades de hasta 340 kilómetros por hora.

El otro gran objetivo: la Fórmula 1

La renovación del Gálvez también está vinculada con otro proyecto de mayor alcance: el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires.

La máxima categoría del automovilismo no corre en la Ciudad desde 1998. En septiembre, funcionarios porteños viajaron a Madrid para conocer la experiencia de la capital española y mantener reuniones relacionadas con la organización de grandes premios.

Además, Jorge Macri presentó ante el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, el proyecto de renovación del autódromo. La inversión prevista para la transformación integral alcanza los 150 millones de dólares y busca llevar el circuito a Grado 1 de la FIA, requisito necesario para albergar una carrera de Fórmula 1.

La nueva pista tendrá 4,87 kilómetros y 15 curvas, además de modificaciones destinadas a adecuarla a los estándares internacionales.

Turismo deportivo, otra apuesta

La designación como Capital Mundial del Deporte también está vinculada con una estrategia turística. El Foro Internacional de Turismo Deportivo analiza precisamente cómo las competencias pueden generar movimiento económico, nuevos viajes, infraestructura y actividad para distintos sectores.

Buenos Aires cuenta, además, con una amplia red de instalaciones deportivas: entre ellas el Parque Olímpico, Parque Sarmiento, 14 polideportivos, estadios y más de 380 clubes de barrio distribuidos en las 15 comunas.

Así, el reconocimiento de Capital Mundial del Deporte 2027 llega acompañado de una agenda que tendrá al automovilismo como uno de sus grandes protagonistas, con el MotoGP ya confirmado y la Fórmula 1 como uno de los objetivos que la Ciudad busca concretar.