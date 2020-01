Buenos Aires extiende el plazo hasta el 31 de enero y confía en que acreedores acepten diferir pagos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno bonaerense extendió hasta el 31 de enero el plazo para que los tenedores del bono BP21, que paga un interés anual de 10,875% en dólares, den su consentimiento a diferir hasta el 1 de mayo el pago de una cuota de capital por un monto total de US$ 250 millones.



"A la fecha hemos recibido el apoyo de un número significativo de bonistas y continuamos en diálogo con inversores institucionales cuya participación permitiría arribar al resultado buscado", sostuvo el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, al anunciar formalmente la prórroga.



Este mediodía, minutos antes de que venciera el plazo límite fijado por la provincia para que los tenedores remitan su respuesta de aprobación o rechazo, la cartera provincial extendió hasta el 31 de enero, a las 17 horas de Bruselas-Luxemburgo (las 13 en la Argentina), "el plazo para otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital" del bono BP21.



"Esta prórroga se otorga teniendo presente el diálogo constructivo que la Provincia viene manteniendo con sus acreedores", resaltó el ministerio bonaerense en un comunicado de prensa.



En ese marco, López dijo que "para que el proceso tendiente a recuperar la sostenibilidad de la deuda provincial continúe de manera ordenada y contemplando a la totalidad de nuestros acreedores, consideramos que este es un paso fundamental".



"Por ello y dado que la situación de la Provincia no ha cambiado, hemos resuelto utilizar todo el tiempo a nuestro alcance para lograr el entendimiento necesario de los acreedores para postergar el pago de capital", agregó.



Al respecto, una alta fuente de la cartera de Hacienda señaló a Télam que "se mantiene el diálogo constructivo con diferentes fondos tenedores de los bonos que pidieron más tiempo pero no manifestaron el rechazo a la postergación del pago del capital".



"Con la cantidad de bonistas que ya aceptaron la propuesta y con los que mantenemos conversaciones estimamos que podemos llegar al 75%", aseveró la fuente, tras evitar precisar el porcentaje de bonistas que ya dio su consentimiento a la operación propuesta por la provincia.



La misma fuente resaltó que la extensión del plazo responde también a un pedido formulado por bonistas que "pidieron más tiempo para analizar en detalle la propuesta", que fue elevada por el gobierno bonaerense el 14 de enero.



El vocero puntualizó que algunos fondos de inversión argumentaron el pedido de extensión de plazos debido a que "tienen mecanismos más complejos para tomar decisiones que los tenedores minoristas".



Sobre el reclamo del Comité de Bonistas bonaerenses con sede en Nueva York para que la provincia presente un Plan Integral y no solo la postergación del pago del capital, el vocero consignó que "eso es difícil en esta instancia porque hay un proceso similar en la Nación".



El pronunciamiento de los bonistas, cuyos asesores financieros son las firmas Mens Sana Advisors y Broadspan Capital Advisors, sostuvo que la propuesta de prórroga fue realizado en "un período de tiempo truncado, sin el beneficio de un proceso formal de identificación de tenedores de bonos, y en ausencia de un plan integral para la deuda de la Provincia ", según el texto, que fue girado también as inversores a través de la plataforma de Emerging Markets Trading Association, entre otros.



De acuerdo con las cláusulas de acción colectiva incluidas en el Contrato de Fideicomiso del bono U$D 750M 10.875% con vencimiento en 2021, si la propuesta de diferir el pago de capital correspondiente al 26 de enero es aceptada por los tenedores de al menos el 75% del capital en circulación de dichos bonos, estos serán modificados con efecto vinculante para todos sus tenedores.



Bajo los términos del bono, la Provincia cuenta con un período de gracia adicional de 10 días para el pago de capital y de 30 días adicionales para el pago de intereses, sin incurrir en una causal de incumplimiento bajo dichos instrumentos, recordó la gobernación.