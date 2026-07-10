Sergio Luis Román, un vecino de Ituzaingó, Buenos Aires, descubrió una situación inesperada cuando intentó realizar un trámite: para el Estado figura como fallecido desde diciembre de 2024, aunque continúa con vida y trabaja todos los días en su taller de chapa y pintura.

El hombre se enteró del problema cuando intentó ingresar a la clave fiscal del comercio y el sistema no se lo permitió. Al consultar en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), recibió una respuesta que no esperaba: le informaron que aparecía como muerto. “Al principio me causó gracia, después me quería morir. No me sirve el documento, el pasaporte, no puedo firmar nada”, relató Román.

Según explicó, al acudir a la Anses encontró un certificado de defunción a su nombre, fechado en diciembre de 2024, donde figuraba que había fallecido por “una falla multiorgánica” luego de ser encontrado descompensado en la puerta del Hospital Piñero. “En teoría fallecí en el Piñeiro, me encontraron descompensado. Pero en mi vida fui a ese hospital, no sé ni dónde queda”, señaló.

Un certificado con datos que el hombre cuestiona

Román aseguró que en el documento aparece una persona que reconoció el cuerpo, aunque afirmó no conocerla. Su abogado, Tomás Valdez, explicó que esa testigo no tiene ningún vínculo con su cliente. “Hay una persona que reconoce mi cadáver, que yo no conozco, en un certificado de defunción al que le faltan muchos datos”, contó Román.

El representante legal indicó que citaron a declarar tanto al médico como a la persona que figura como testigo del reconocimiento del cuerpo, pero ninguno se presentó. Según explicó, habrá una nueva convocatoria y, si no concurren, podrían ser trasladados por la fuerza pública.

Un error que le impide realizar trámites

Desde que detectó el problema, Román quedó limitado para realizar distintas actividades. No pudo firmar un boleto de compra y venta de un vehículo, salir del país ni utilizar sus documentos con normalidad.

Además, su taller de chapa y pintura quedó afectado porque no puede ingresar al sistema de facturación.

A pesar de que legalmente figura como fallecido, pudo votar porque el padrón electoral todavía no había sido actualizado al momento de la elección.

Actualmente, el vecino de Ituzaingó trabaja junto a su abogado para regularizar su situación y recuperar su identidad administrativa ante los distintos organismos del Estado. “Me gustaría que se averigüe por qué pasa esto, no debo ser el único”, expresó Román.