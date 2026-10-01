Bulldog regresa a San Juan para reencontrarse con su público

Bulldog. La banda de rock volverá a presentarse en San Juan el próximo sábado 21 de noviembre, en una noche que tendrá clásicos, música en vivo y pogo en el Predio Central de Mamadera.

El recital se realizará en el espacio ubicado sobre el lateral de avenida Circunvalación Norte 1959, en Capital. Las puertas abrirán a las 21, mientras que el show está anunciado para las 23.

Bulldog llegará nuevamente a la provincia con una propuesta centrada en sus canciones más reconocidas y una presentación pensada para reencontrarse con el público sanjuanino. La jornada también contará con la participación de Después de Viejos, banda invitada para la fecha.

La convocatoria apunta a los seguidores del grupo y al público del rock que quiera participar de una nueva fecha en San Juan. La organización anticipó una noche marcada por los clásicos de Bulldog, cerveza y pogo.

Entradas y promoción 2x1

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de EntradaWeb. La primera preventa tiene un valor de $25.000, mientras que la segunda preventa cuesta $30.000. La entrada general tendrá un precio de $35.000.

Además, se anunció una promoción 2x1 para las entradas, que se aplica automáticamente al seleccionar dos tickets durante el proceso de compra, de acuerdo con la disponibilidad de la promoción.

La presentación será el sábado 21 de noviembre en Mamadera | Predio Central, con apertura de puertas a las 21 y show previsto para las 23.

Lugar: Lateral de avenida Circunvalación Norte 1959, Capital, San Juan.



Banda invitada: Después de Viejos.



Entradas: desde $25.000.