Bullrich cruzó a la nueva ministra de Seguridad y afirmó que "actúa destructivamente"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó hoy a su sucesora en esa cartera, Sabina Frederic, al señalar que "con sus medidas atenta contra la seguridad de las personas, desconoce la división de poderes y actúa destructivamente".



Al cumplirse un mes de gestión del nuevo gobierno, Frederic hizo un breve repaso de cómo encontró el área y afirmó que había "trabajadores destratados, sin tareas, superposición de cargos y funciones, con áreas abandonadas".



"Hace un mes llegamos a un Ministerio con deudas de servicios básicos de las Fuerzas de Seguridad, trabajadores destratados, sin tareas, superposición de cargos y funciones, con áreas abandonadas. El Ministerio de Seguridad estaba vaciado como Institución. Arrancamos cambiando las prioridades", dijo Frederic a través de Twitter.



Por medio de la misma red social, la ex ministra Bullrich se dirigió a Frederic y preguntó: "¿es usted o CFK (por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) quien escribe?" y agregó: "Nuestra gestión se defiende con datos, no con relato, y tiene la aprobación de la mayoría de los ciudadanos y las Fuerzas de Seguridad".



Además agregó que, con sus medidas, la nueva funcionaria "atenta contra la seguridad de las personas, desconoce la división de poderes y actúa destructivamente".



En su balance del primer mes de gestión, Frederic también había publicado más temprano que "enfrentar y prevenir el delito será una política federal y de Estado; trabajaremos con las Fuerzas, no contra ellas".



"Ya dialogamos con ministros/as de las provincias, víctimas del delito y organismos de derechos humanos. Creemos en un Ministerio amplio y plural. Definimos mecanismos de gestión serios y transparentes para que las fuerzas estén al servicio de todos y todas", sostuvo la ministra de Seguridad.