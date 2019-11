Bullrich dijo que en febrero asumirá como presidente del PRO y buscará que "vuelva al gobierno"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo hoy que en febrero asumirá como presidente del PRO si no se presenta otra lista para competir por la conducción de ese espacio, y afirmó que como partido "que ya fuimos gobierno volveremos a la búsqueda de volver al gobierno, ése va a ser un objetivo".



"Ayer hubo una reunión, un proceso de consenso en los últimos 20 días dado que la actual conducción termina su mandato. Y ayer, de alguna manera, en una reunión de todos los presidentes de distritos con la mesa del PRO consensuaron esta posibilidad y para mi es un honor y enorme responsabilidad tomar esa tarea", expresó la funcionaria en declaraciones a radio Cultura.



Bullrich sostuvo que se trata de "organizar el PRO, hacerlo crecer, organizar la mayor cantidad de representación que nos va a venir bien a todos, y convivir democráticamente en todo lo que es hoy nuestra coalición".



"Es dentro de Juntos por el Cambio, los partidos importantes que conformamos y por el cambio organizarnos, generar representación, representar y hacer crecer el 40 por ciento de ciudadanos que nos votaron, trabajar en una oposición responsable y acompañar los órganos fundamentales en esta etapa que son sobre todo legislativos", mencionó entre las acciones que llevará adelante cuando asuma al frente del espacio.



La ministra de Seguridad afirmó que su designación al frente del partido, actualmente presidido por Humberto Schiavoni, "se formaliza a partir de la elección, de una lista, pero al haber unanimidad se presentaría una lista y la formalización es mas rápida".



"El recambio de la conducción sería en principio para los primeros días de febrero.Están terminando el calendario electoral, los temas legales. En febrero se formalizaría esta presidencia con un comité directivo, con los presidentes de los distritos partidarios, la asamblea que es muy importante y todos los órganos que tiene un partido", dijo.



La funcionaria manifestó que espera "poder dar mucho y hacer crecer y contribuir políticamente y cada vez con más fuerza el PRO".



Bullrich, por otra parte, sostuvo que "esta coalición comienza ahora una etapa nueva, que es la oposición" y dijo que se buscará que "en principio todos tengan voz y voto y participen de las decisiones y si hay nuevos sectores, que se puedan sumar".



"Mauricio Macri va a ser nuestro ex presidente, una figura con proyección nacional e internacional, con un liderazgo muy fuerte en esta coalición", expresó.



Y, aseguró que va a estar "también él escuchando a todos, para que entre todos nos mejoremos y estemos en condiciones de ser una muy buena oposición. Y luego, como partido que ya fuimos gobierno, volver a la búsqueda de volver al gobierno. Ese va a ser un objetivo".



En ese sentido, afirmó que "ahora le toca gobernar a (Alberto) Fernández, pero nosotros como oposición siempre vamos a estar en la búsqueda de la gestión y en las elecciones parlamentarias para tener un rol fundamental".



"Ahora hemos quedado como una oposición consistente en número y eso es muy importante para el equilibro republicano de la Argentina", manifestó.



La funcionaria, por otra parte, se refirió a la renuncia del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quien ayer dimitió por la derogación de la reglamentación del protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que se había publicado días atrás en el Boletín Oficial.



"Acá lo que apareció como una puñalada por la espalda fue el hecho de sacar algo sin consultar, para buscar un premio personal del funcionario, eso no se hace, no es bueno", opinó la ministra.



En ese sentido, sostuvo que "el premio para Rubinstein es haber llevado algo que él quería y por eso renuncia. Es algo para la tribuna".



"Uno es parte de un gobierno, no puede ser que el presidente se entere por el Boletín Oficial", expresó y destacó que "él había estado con el presidente y tenía la posibilidad de llamarlo por teléfono o a su ministra" para comunicar la publicación.



Respecto del protocolo ILE, afirmó que "de ninguna manera se está hablando del fondo, porque hay una diversidad amplia (de opiniones), como hay una diversidad amplia en la sociedad".



Asimismo, informó que "todavía no tuvimos ninguna posibilidad de reunirnos" con representantes del futuro gobierno y sostuvo que "seguramente tiene que ver con que no se dio a conocer el gabinete de Fernández".



"Estamos abiertos a facilitarles la tarea sobre lo que ya se ha hecho, la idea es poder transferir todo y esperar al nuevo equipo. Nosotros tuvimos mucha ayuda del equipo que estuvo en 2015 y eso nos fue de gran utilidad", aseguró.