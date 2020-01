Bullrich reiteró apoyo del Pro a Guaidó en Venezuela: "Está del lado de la democracia y la libertad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich reiteró hoy el apoyo del opositor partido Pro al removido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (ANV), Juan Guaidó, quien, -dijo- "está del lado de la democracia y libertad", al tiempo que reafirmó que en ese país rige una "dictadura".



"Desde la Argentina estamos con ustedes, defendiendo la democracia. Protéjanse en los valores y la libertad, que es lo más importante", expresó Bullrich en un video dedicado a Guaidó y al "pueblo venezolano" publicado en sus redes sociales.



La ex funcionaria, quien se encamina a ser presidenta del Pro el mes próximo, sostuvo sobre Venezuela que "todos sabemos que ahí hay un gobierno que es una dictadura, y ustedes están defendiendo al pueblo de esta situación terrible que están viviendo".



"Resistan y tengan fuerza que acá los estamos apoyando", cerró su mensaje.



En Twitter, Bullrich publicó: "Quiero manifestar mi apoyo a Guaidó y acompañar al pueblo venezolano en este momento. Ellos son los que están del lado de la democracia y la libertad, ¡no aflojen!".



La ANV quedó inmersa ayer en una confusa situación, luego de que el chavismo y sus aliados designaran presidente del cuerpo a Luis Parra en una sesión aparentemente sin quórum y que tropas militares impidieran el ingreso de la oposición, que más tarde reeligió a Guaidó en una asamblea realizada en la sede del diario caraqueño El Nacional.



Parra -antiguo opositor señalado como partícipe de un reciente escándalo de sobornos- fue elegido en una sesión realizada en la sede de la AN.