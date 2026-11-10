Los argentinos Facundo Buonanotte y Kevin Lomónaco atraviesan un presente con poca participación en el Elche de España, dirigido por Martín Anselmi. Los dos futbolistas llegaron como incorporaciones importantes para la temporada, pero hasta el momento no consiguieron consolidarse en el equipo titular.

Buonanotte participó en ocho encuentros de Liga, tres de ellos desde el inicio, y acumuló 354 minutos en cancha. Su presencia fue perdiendo peso con el avance del campeonato y tampoco logró recuperar protagonismo ante la ausencia por lesión de Thomas Lemar.

Buonanotte perdió espacio en la consideración

El mediocampista argentino llegó cedido por Brighton y era una de las apuestas del Elche para reforzar el equipo. Sin embargo, Anselmi encontró otras alternativas para cubrir su posición, entre ellas el joven Ali Houary.

Buonanotte también tuvo participación en la Copa del Rey, con 19 minutos en el encuentro frente a Pinatar. Pese a esas oportunidades, su presencia en el equipo está lejos de las expectativas iniciales.

Lomónaco todavía no debutó en La Liga

La situación de Kevin Lomónaco es diferente, aunque también tiene escaso protagonismo desde su llegada al fútbol español. El defensor central, incorporado sobre el cierre del mercado de pases, todavía no disputó minutos en la competencia liguera.

Hasta el momento, su única participación oficial fue el encuentro de Copa del Rey frente a Pinatar, donde completó los 90 minutos. Anselmi explicó que el futbolista necesitó un período de adaptación a los mecanismos del equipo y a la competencia española.

De esta manera, dos de las apuestas argentinas del Elche todavía buscan ganarse un lugar en los planes del entrenador. El desafío será sumar continuidad y aprovechar las oportunidades que puedan aparecer durante la temporada.