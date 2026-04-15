La marina de China confirmó en las últimas horas que sus ocho buques petroleros que intentaron cruzar por el estrecho de Ormuz en el transcurso de las últimas veinticuatro horas lo hicieron sin contratiempos, a pesar del anuncio de bloqueo total realizado por Estados Unidos. La información fue difundida por fuentes oficiales chinas y coincide con reportes provenientes del Pentágono.

Según la información que fuentes del Departamento de Defensa estadounidense proporcionaron al Wall Street Journal, aproximadamente veinte buques, en su mayoría de bandera china, lograron cruzar el estrecho sin problemas desde el lunes por la mañana, en lo que se ha descripto como un paso "contra-bloqueado". Esta coincidencia entre ambos reportes oficiales refuerza la versión de que la medida anunciada por Washington no habría tenido efecto sobre el tránsito de las embarcaciones.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, es una de las vías marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo global. El anuncio de bloqueo total por parte de Estados Unidos había generado expectativa sobre posibles tensiones en la región, aunque los hechos reportados indicarían que el flujo de buques petroleros chinos no se vio interrumpido.