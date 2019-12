Burdisso y Matellán se reunieron con Ameal y dejaron sus respectivos cargos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los ex jugadores del club, Nicolás Burdisso y Aníbal Matellán, se entrevistaron esta tarde con el actual presidente, Jorge Amor Ameal, y ambos les presentaron sus renuncias a los cargos de la Secretaría técnica en Boca Juniors.



Los encargados del fútbol en la anterior gestión que encabezaba Daniel Angelici pasaron hoy por la sede social de la calle Brandsen y mantuvieron una reunión con el nuevo titular boquense, a quien le presentaron formalmente sus dimisiones a los cargos que ocupaban.



Burdisso había arribado a la institución en diciembre 2019, como cabeza de la Secretaría técnica. Y Matellán se desempeñó como su colaborador más cercano, casi de inmediato.



El proyecto del vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, no contemplaba a los ex futbolistas que fueron sus compañeros, por ejemplo, en el conjunto campeón de la Copa Intercontinental temporada 2000.



Por el contrario, Riquelme le delegará esa función de encargado del Consejo de fútbol al colombiano Jorge Bermúdez, otro referente de la entidad de la Ribera.



Y en el mismo departamento estará el ex volante de contención, Raúl Cascini, otro nombre identificado con la entidad xeneize.



Además, en las últimas horas, el propio Riquelme habría dado el primer paso para juntarse con Miguel Angel Russo y cerrar los detalles para que el entrenador vuelva a la institución, después de 13 años.



Es más, se estima que -si hay avances en las próximas horas- el nuevo DT de Boca podría ser presentado este jueves, por la tarde, en conferencia de prensa.