San Juan sumó una nueva inversión vinculada a la actividad minera con la llegada de Bureau Veritas, una multinacional especializada en ensayos, inspección y certificación. La empresa inauguró un laboratorio de preparación de muestras en el Parque Industrial de Chimbas, con una inversión inicial cercana a los US$200.000 y un proyecto que contempla ampliar sus operaciones en la provincia.

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Uno de los principales datos de la instalación es que Bureau Veritas proyecta concentrar desde San Juan su operación vinculada a la minería en Argentina. La compañía comenzó con una primera etapa destinada a la preparación de muestras minerales y prevé llevar la dotación de trabajadores hasta unos 20 puestos directos.

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El secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, destacó el desembarco de la compañía y señaló que la empresa manejará desde la provincia su operación minera nacional. “Es muy importante esta inversión que genera fuentes de trabajo local”, sostuvo el funcionario.

La inauguración contó con la presencia del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y del secretario de Industria y Comercio. La instalación forma parte de la estrategia de expansión de Bureau Veritas en el corredor minero argentino, integrado por San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca y Salta.

Qué hará el laboratorio

En esta primera etapa, las instalaciones estarán destinadas a la preparación de muestras minerales. El proceso incluye tareas como molienda, homogeneización, selección y trazabilidad, pasos previos al análisis químico de los materiales.

Actualmente, los análisis finales de las muestras se realizan en el centro de alta tecnología que la compañía posee en Chile. Sin embargo, el proyecto contempla avanzar hacia una segunda etapa para ampliar las capacidades instaladas en San Juan.

La principal apuesta es la incorporación de un laboratorio químico equipado con tecnología PhotonAssay. De concretarse, la ampliación permitiría realizar nuevos procesos directamente en la provincia y sumar servicios destinados a distintas etapas de la actividad minera.

Según explicó Martín, Bureau Veritas puede intervenir en diferentes momentos del proceso productivo, desde las muestras obtenidas durante la exploración hasta el análisis de concentrados.

Más empleo y servicios para la minería

La empresa cuenta con casi 200 años de trayectoria y presencia internacional en más de 140 países. A través de su división Metals & Minerals desarrolla servicios de laboratorio, geología y metalurgia para el sector minero.

El desembarco en Chimbas se produce en un momento de crecimiento de la infraestructura de servicios vinculados a la minería en San Juan. En los últimos meses también se concretaron proyectos de otras empresas dedicadas al análisis y procesamiento de muestras, conformando un nuevo segmento dentro de la cadena de servicios que acompaña a los proyectos mineros.

En ese escenario, la instalación de Bureau Veritas busca ampliar la capacidad local para atender las necesidades de exploración y desarrollo minero. La posibilidad de incorporar nuevas etapas de análisis en la provincia también permitiría que una mayor parte de los servicios requeridos por la actividad se realice en San Juan.

La inversión inicial de US$200.000 es, de esta manera, el primer paso de un proyecto que podría crecer con la incorporación del laboratorio químico y de tecnología especializada. La empresa ya comenzó a operar en el Parque Industrial de Chimbas y proyecta ampliar progresivamente su estructura y su cantidad de trabajadores.