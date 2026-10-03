La Selección argentina enfrentará este sábado 3 de octubre a Burkina Faso, desde las 21, en el Estadio Monumental. El encuentro será el segundo amistoso del equipo durante la actual ventana FIFA y tendrá como rival a una selección africana que no es habitual en el calendario de Argentina.

Burkina Faso está ubicado en África occidental y no tiene salida al mar. El país cuenta con más de 24 millones de habitantes y tiene una superficie de 274.200 kilómetros cuadrados, aproximadamente 10 veces menor que la de Argentina.

Dónde queda Burkina Faso

El país limita con seis naciones: Malí, Níger, Benín, Togo, Ghana y Costa de Marfil. Al encontrarse completamente rodeado por otros territorios, no posee costa ni acceso directo al océano Atlántico.

Su capital es Uagadugú, que también es la ciudad más poblada y uno de los principales centros políticos, económicos y culturales del país.

Burkina Faso presenta una importante diversidad étnica y lingüística. Entre los idiomas que se hablan se encuentran el mossi, fula, gourmantché, diula y francés, además de otras lenguas locales.

Según los datos del Banco Mundial citados en la información de referencia, la población del país superaba los 24 millones de habitantes en 2025.

Cuándo juega Argentina

El partido entre Argentina y Burkina Faso se disputará este sábado desde las 21 en el Monumental. Será el segundo compromiso de la Selección durante esta serie de amistosos internacionales.

Antes de este encuentro, el equipo argentino enfrentó a Bolivia en Córdoba. Luego, cerrará la ventana FIFA el martes 6 de octubre ante Benín, en un partido que tendrá como contexto la despedida de Lionel Messi de la Selección.

Burkina Faso, por su parte, llega como un rival poco habitual para el seleccionado argentino. Actualmente ocupa el puesto 62 del ranking FIFA y su mejor ubicación histórica fue el 35° lugar.