La Selección de Burkina Faso atravesó una serie de inconvenientes para llegar a la Argentina y disputar el amistoso frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni. El principal problema surgió cuando el vuelo que debía trasladar a la delegación desde Casablanca, Marruecos, el 30 de septiembre, fue cancelado sin previo aviso.

La Federación Burkinesa de Fútbol confirmó la situación y explicó que el plantel quedó varado en territorio marroquí mientras se buscaba una alternativa para completar el viaje hacia Buenos Aires. El organismo señaló que el Ministerio de Deportes, la federación y la embajada del país en Marruecos intervinieron para intentar solucionar el inconveniente.

Las condiciones del traslado generaron otro conflicto

A la dificultad inicial se sumó el malestar de varios futbolistas por las condiciones previstas para el viaje.

Según la información, el traslado originalmente contemplaba un recorrido de aproximadamente 25 horas en vuelos comerciales, con escalas, una situación que generó rechazo entre los jugadores. A esto se agregó otro punto de conflicto relacionado con las condiciones económicas del amistoso.

De acuerdo a los medios, la organización cubría los gastos de traslado, alojamiento y estadía, pero no contemplaba un pago por participación ni un porcentaje de los ingresos del encuentro. Estas condiciones generaron cuestionamientos dentro de la delegación africana.

La Federación Burkinesa, por su parte, comunicó oficialmente que las alternativas de viaje encontradas presentaban limitaciones, principalmente relacionadas con los tiempos de traslado, y que esto había provocado reticencias entre los jugadores.

Jugadores se negaron a viajar

La tensión aumentó cuando varios futbolistas de la selección mayor se negaron a abordar los vuelos propuestos. Según TN, los jugadores incluso regresaron al hotel después de no aceptar las condiciones del traslado. La situación obligó a las autoridades deportivas de Burkina Faso a intervenir para intentar destrabar el conflicto.

Finalmente, se consiguió un vuelo chárter desde Casablanca, aunque no todos los futbolistas de la convocatoria original viajaron hacia Buenos Aires.

Además, ante las bajas, el cuerpo técnico recurrió de urgencia a jugadores de la selección Sub-23, que se encontraban concentrados para disputar otro amistoso. Ese encuentro fue cancelado para permitir que los jóvenes futbolistas se incorporaran a la delegación que viajaría a Argentina.

Llegada sobre la hora

La solución permitió finalmente que Burkina Faso emprendiera viaje hacia Buenos Aires, aunque con un margen muy reducido antes del amistoso.

El vuelo chárter desde Casablanca tiene una duración aproximada de 11 horas y el arribo estaba previsto para el sábado al mediodía, pocas horas antes del encuentro en el Monumental.

De esta manera, la selección africana llegó a la Argentina después de atravesar un vuelo cancelado, dificultades para reorganizar el traslado, desacuerdos por las condiciones del viaje y bajas de jugadores, en una previa marcada por la incertidumbre sobre su participación en el amistoso.