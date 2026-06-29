Burlando sobre Maradona: "Con dos pastillas y una guardia se salvaba"

Tras el cumplimiento de más de 20 jornadas de debate en el juicio, el representante de Dalma y Giannina Maradona, Fernando Burlando, brindó precisiones sobre el contexto del fallecimiento. El abogado argumentó que el equipo de profesionales priorizó los beneficios económicos por sobre el bienestar del ídolo, explicando que la intención era "retener a Diego porque generaba a cualquier costo". Estas acusaciones se vinculan a la imputación por homicidio simple con dolo eventual contra los médicos involucrados.

La querella denunció un aislamiento sistemático que impidió la intervención de la familia para brindar una atención sanitaria correcta. Burlando manifestó que "Lo usaron de una manera nefasta y lo empujaron a la muerte en el total abandono", señalando que se evitó el traslado de Diego para no perder el control de sus ingresos. Asimismo, el letrado detalló las fallas en la infraestructura del lugar donde el deportista pasó sus últimas horas. Según su descripción, "Estaba viviendo en una casa que no estaba en condiciones... no tenía el baño cerca y no tenía ni ducha ".

El testimonio también abordó las consecuencias del tratamiento psiquiátrico administrado y la supuesta falta de higiene en la habitación. El abogado denunció que "La medicación psiquiátrica que le daban hacía que él se orine. Imaginate el olor que había en esa casa, es espantoso". Durante este período, se habrían modificado los teléfonos de la víctima para mantenerlo incomunicado mientras se prohibía el ingreso de sus familiares.

En cuanto a la viabilidad de un tratamiento médico alternativo, el letrado sostuvo que la muerte era evitable mediante una solución de baja complejidad. Burlando sentenció que "Diego se hubiera salvado con una pastilla y llevar a una guardia. Era un diurético y se acababa el tema... eran dos pastillas". El reporte pericial indica que el paciente sufrió una agonía de 12 horas antes de fallar. El proceso judicial, que destaca el trabajo de la fiscalía, continúa con la expectativa de obtener condenas firmes para la mayoría del equipo médico.