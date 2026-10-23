La Policía de San Juan junto a la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG abrieron una causa penal para esclarecer la presunta agresión sexual sufrida por una mujer de unos 40 años en un descampado del departamento 25 de Mayo. Los investigadores concentran sus tareas en la zona de Villa Yanello con el objetivo de identificar y detener a dos hombres señalados como los posibles responsables del hecho ocurrido el último jueves.

Según la información dada a conocer por el medio Telesol, la víctima caminaba hacia la escuela de sus hijos cuando decidió desviarse del camino e ingresar a una zona de matorrales por necesidades fisiológicas. En ese sector despoblado y rodeado de terrenos sin urbanizar, la mujer habría sido abordada de manera sorpresiva por los agresores. Las primeras informaciones señalan que los atacantes habrían utilizado un objeto de hierro durante el episodio violento.

Después del presunto ataque, la mujer logró pedir auxilio y provocó la inmediata actuación de los efectivos de la Comisaría 10.ª. Posteriormente tomó intervención la fiscalía especializada para brindar asistencia médica integral a la víctima y activar los protocolos correspondientes. Las autoridades judiciales no dieron a conocer detalles sobre detenciones o identidades mientras continúan reuniendo pruebas clave para reconstruir la secuencia completa de lo sucedido.

La causa se encuentra bajo la órbita de la UFI CAVIG, organismo especializado en el abordaje de delitos contra la integridad sexual y situaciones de violencia de género en la provincia. Los funcionarios judiciales ordenaron diversas medidas probatorias en el lugar del hecho para levantar rastros que permitan orientar la búsqueda de los sospechosos en los alrededores.

Mientras la investigación continúa en curso, las autoridades remarcaron que será la Justicia la encargada de determinar las circunstancias precisas de lo ocurrido, establecer las responsabilidades penales correspondientes y definir los próximos pasos procesales dentro del expediente iniciado.