Un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Luz y Fuerza V, en Rawson, terminó con el secuestro de dos armas de fuego, cargadores, municiones y documentación, en el marco de una investigación por amenazas agravadas. El procedimiento tuvo como objetivo detener a un hombre de 37 años que había sido señalado por una mujer como el presunto autor de amenazas durante un conflicto entre sus hijos menores, aunque no fue encontrado en el domicilio.

El operativo fue realizado por personal de la División UFI Genérica, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 36ª y por orden del doctor Ignacio Achem. Los investigadores llegaron hasta una vivienda del barrio Luz y Fuerza V con el objetivo de localizar a Mut Mestre, de 37 años, quien no se encontraba en el inmueble al momento de la medida judicial.

Ante la ausencia del sospechoso, los efectivos avanzaron con la requisa de la propiedad y encontraron distintos elementos que quedaron incorporados a la causa. Entre ellos había dos armas de fuego y una importante cantidad de municiones de diferentes calibres.

El acusado de las amenazas no se encontraba en su casa cuando hicieron el allanamiento.

Una de las armas secuestradas fue una pistola Bersa calibre 22, modelo Thunder 22, que tenía dos cargadores. La segunda fue una pistola Taurus calibre 9 milímetros, modelo PT 111G2, acompañada por un cargador y una baqueta de limpieza.

Además, los investigadores incautaron ocho cartuchos calibre 9 milímetros, una vaina servida del mismo calibre, una caja con 50 cartuchos 9 milímetros, otros 11 cartuchos de ese calibre que se encontraban sueltos y 45 cartuchos calibre .22 de distintas marcas.

En total, el procedimiento permitió secuestrar más de un centenar de municiones, además de las dos pistolas, cargadores y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.

La causa se había iniciado a partir de una denuncia relacionada con un episodio ocurrido el 10 de julio de 2026, alrededor de las 19, en el barrio Portal del Sol, Rawson. Según manifestó la damnificada, ese día Mut Mestre se presentó en su domicilio y le dirigió expresiones intimidantes a raíz de un conflicto previo que involucraba a los hijos menores de ambos.

La mujer relató que, cuando el hombre se retiró del lugar, observó que llevaba un arma de fuego de color negro. También aseguró haber escuchado un sonido metálico que, según su relato, fue compatible con la manipulación de ese elemento.

La denunciante aportó además datos sobre el vehículo en el que se movilizaba el sospechoso. Según su declaración, era un utilitario Renault Kangoo de color gris.

La investigación continuó posteriormente con distintas tareas destinadas a establecer la identidad y ubicación del presunto autor de las amenazas. En ese marco, los investigadores determinaron que tanto el vehículo mencionado en la denuncia como el domicilio que posteriormente fue allanado pertenecían a Mut Mestre.

Con esos elementos reunidos, se obtuvo la correspondiente orden judicial para realizar el allanamiento en el barrio Luz y Fuerza V. La medida tenía como finalidad localizar al sospechoso y avanzar sobre los elementos que pudieran estar relacionados con la denuncia.

Sin embargo, Mestre no se encontraba en la vivienda cuando llegaron los efectivos. Pese a ello, la requisa permitió encontrar las armas y las municiones que fueron secuestradas e incorporadas a las actuaciones.

La causa continuó bajo investigación por el delito de amenazas agravadas, mientras las armas, municiones y documentación secuestradas quedaron a disposición de la Justicia. Los investigadores también procuraron establecer si las armas encontradas en el inmueble guardaban relación con el episodio denunciado el 10 de julio.