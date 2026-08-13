Un confuso episodio terminó con un barbero herido luego de que un grupo de personas ingresara a una barbería de Rivadavia buscando a un hombre al que señalaban por un presunto robo. Como el supuesto ladrón no se encontraba en el lugar, los agresores terminaron atacando al trabajador del local.

El hecho ocurrió en las últimas horas en la barbería Black & White, ubicada sobre calle Comandante Cabot, entre Sargento Acosta y Echeverría, en Rivadavia.

Según trascendió, los sujetos llegaron al comercio con la intención de encontrar a una persona a la que aparentemente acusaban de haber cometido un robo. Sin embargo, el hombre que buscaban no estaba dentro de la barbería.

Ante esa situación, el grupo terminó agrediendo al barbero, quien no tendría ninguna relación con el motivo por el que los sujetos habían llegado al lugar. El trabajador recibió una herida en el rostro como consecuencia del ataque.

Hasta el momento no trascendieron las identidades de los agresores ni tampoco se pudo establecer quién era exactamente la persona a la que buscaban. El episodio quedó bajo investigación y se espera que las actuaciones permitan determinar cómo se inició el conflicto y quiénes participaron del ataque.