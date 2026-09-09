Un adolescente de 17 años y otro de 16 quedaron aprehendidos después de que un hombre y su hijo los interceptaran mientras trasladaban parte de una bicicleta que había sido denunciada como robada. El procedimiento ocurrió el lunes 7 de septiembre en inmediaciones de calle San Juan y avenida Libertador, en Santa Lucía, y quedó bajo intervención del Primer Juzgado en lo Penal de la Niñez y Adolescencia.

El hecho tuvo como damnificado a un niño de 11 años, cuya bicicleta marca Stunt, rodado 16 y de color gris oscuro, había sido sustraída. Tras la denuncia realizada en la Comisaría 5°, comenzó la búsqueda del rodado y sus partes.

El rodado sustraido había sido desmantelado, pero aún asi fue reconocido.

De acuerdo con el informe policial, el móvil H-89, a cargo del cabo primero Mario Rodríguez y acompañado por el cabo Darío Vargas, fue comisionado hacia avenida Libertador y calle San Juan, donde se produjo una aprehensión civil.

Al llegar, los efectivos encontraron a dos hombres que tenían retenidos a dos jóvenes. En ese lugar, Lucas Antonio Pereyra, padre del niño damnificado, explicó que su hijo había sufrido el robo de la bicicleta y que el hecho ya había sido denunciado.

El hombre relató además que su otro hijo circulaba en una camioneta Toyota Hilux por calle San Juan y Roque Sáenz Peña cuando observó a un joven que llevaba un cuadro de bicicleta que reconoció como similar al rodado sustraído. También advirtió que transportaba dos ruedas que pertenecerían a la misma bicicleta.

Las ruedas de la bicicleta rodado 16 fueron reconocidas por su dueño de 11 años.

Ante esa situación, el adolescente detuvo la marcha e intentó entrevistar al sospechoso. Sin embargo, según la exposición policial, el joven escapó con el cuadro de la bicicleta a bordo de una camioneta Renault Kangoo de color gris.

La persecución continuó por calle San Juan hacia el sur y finalizó cuando lograron interceptar el vehículo en inmediaciones de avenida Libertador. Allí retuvieron al joven que trasladaba el cuadro y dieron aviso al 911.

Posteriormente llegó al lugar Lucas Pereyra, quien volvió a poner en conocimiento de los efectivos los antecedentes del robo denunciado por su hijo de 11 años. Durante el procedimiento, los policías secuestraron una bicicleta marca Stunt, rodado 16, de color gris oscuro, como elemento vinculado con la investigación.

El personal policial se comunicó luego con el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de turno. La comunicación fue atendida por el doctor Ponce, secretario del juzgado, a quien se informó sobre lo ocurrido y las circunstancias en las que se produjeron las aprehensiones.

Por disposición judicial, se inició un sumario bajo la carátula de “Robo agravado”. Los dos adolescentes, de 17 años, y de 16 años, quedaron vinculados a la investigación y fueron derivados al CAD, conforme a las directivas impartidas por la Justicia de Menores.

La Comisaría Quinta intervino en las actuaciones, mientras el Primer Juzgado en lo Penal de la Niñez y Adolescencia continuó con las medidas correspondientes para determinar la participación que tuvo cada uno de los adolescentes en el hecho investigado y establecer las circunstancias en las que la bicicleta terminó en su poder.