Buscan a Alberto Villafañe, un hombre de 75 años con Alzheimer

El programa provincial San Juan Te Busca difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Alberto Evaristo Villafañe, de 75 años, quien padece Alzheimer y fue reportado como extraviado el 25 de octubre de 2026. Las autoridades solicitaron que quienes tengan información sobre el hombre se comuniquen de manera anónima al 911.

Cómo identificarlo

Según los datos difundidos, Villafañe tiene contextura física mediana, mide 1,73 metros, es de tez trigueña y tiene ojos verdes. Entre sus características físicas se detallan una cara angulada, nariz recta, boca mediana, labios delgados, ausencia de barba y cabello lacio canoso.

Qué ropa vestía

Al momento de su desaparición, el hombre vestía un pantalón de buzo negro, un buzo del mismo color y zapatillas negras marca Puma. También llevaba puesto un piluso azul.

Cómo aportar información

El pedido forma parte de San Juan Te Busca, el programa provincial destinado a la búsqueda de personas extraviadas. Quienes cuenten con información que pueda contribuir a encontrar a Alberto Evaristo Villafañe pueden realizar una denuncia de manera anónima al 911.