Una adolescente de 15 años es buscada en San Juan luego de que se denunciara su desaparición el pasado 17 de noviembre. Se trata de Alma Díaz Silva, cuya fotografía y datos personales fueron difundidos por el programa provincial San Juan Te Busca para solicitar la colaboración de la comunidad y dar con su paradero.

De acuerdo con la información oficial, la joven tiene contextura física pequeña y mide aproximadamente 1,55 metros. Entre sus características físicas, presenta rostro ovalado, tez trigueña, ojos negros, nariz recta, boca y labios medianos. Además, tiene el cabello largo, lacio y de color negro.

Información oficial de la Policía de San Juan.

Al momento de su desaparición, Alma vestía una remera de color azul oscuro, un pantalón del mismo tono y ojotas negras de la marca Adidas. Estos datos fueron difundidos junto con su fotografía para facilitar su identificación.

El pedido de colaboración fue realizado a través de San Juan Te Busca, el programa provincial destinado a la búsqueda de personas extraviadas, que depende de los organismos de seguridad de la provincia.

Cómo aportar información sobre Alma Díaz Silva

Desde las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la adolescente se comunique de manera inmediata y anónima al 911.La joven fue vista por última vez el 17 de noviembre y su desaparición fue denunciada ese mismo día. El programa San Juan Te Busca difundió sus características físicas y pidió que cualquier información sea comunicada al 911.

La colaboración de la comunidad puede ser importante para aportar datos que permitan avanzar en la búsqueda de Alma Díaz Silva.