Buscan a Claudia Ferreyra Robledo, una mujer de 34 años en San Juan

El programa San Juan Te Busca, dependiente del sistema provincial de búsqueda de personas extraviadas, difundió este lunes la solicitud de colaboración para dar con el paradero de Claudia Belén Ferreyra Robledo, una mujer de 34 años cuya fecha de extravío fue registrada el pasado 2 de agosto de 2026.

Ante la situación, las autoridades pidieron a la comunidad que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de manera anónima al 911.

Según los datos difundidos, Claudia Belén Ferreyra Robledo tiene una contextura física mediana, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez trigueña y tiene ojos marrones.

Características para identificarla

Entre sus rasgos particulares, se indicó que posee cara angulada, nariz recta y boca con labios medianos. Su cabello es de color negro y lacio.

Además, cuenta con distintos tatuajes que pueden ayudar a su identificación: uno de estrellas en el pecho, un tatuaje de un rostro familiar en la espalda y otro de estrellas acompañado de una frase en su pierna derecha. Al momento de su desaparición, vestía una campera de color rojo y pantalón de jeans azul.

Pedido de colaboración

Desde el programa San Juan Te Busca remarcaron la importancia de la participación ciudadana para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a personas extraviadas.

Quienes tengan información sobre el paradero de Claudia Belén Ferreyra Robledo pueden comunicarse al 911, con la posibilidad de realizar la denuncia de manera anónima.

Las autoridades solicitaron no difundir información falsa y recurrir únicamente a los canales oficiales para aportar datos que permitan avanzar en la búsqueda.