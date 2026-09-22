Dos kayakistas permanecen desaparecidos en el mar frente a Santa Teresita y son buscados por efectivos de Prefectura Naval Argentina, luego de haber ingresado al agua durante una jornada marcada por fuertes vientos. Uno de los involucrados logró comunicarse con la fuerza para pedir ayuda al advertir que no podían regresar a la costa. Desde entonces, se desarrolla un operativo para intentar localizarlos.

Los dos hombres habían ingresado al mar alrededor de las 10 del lunes. Con el paso de las horas, las condiciones del tiempo complicaron la navegación y les impidieron regresar hacia la costa. Ante esa situación, uno de ellos consiguió establecer comunicación con Prefectura y brindar la ubicación aproximada en la que se encontraban.

Una moto de agua de Prefectura se dirigió inmediatamente hacia el sector señalado. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al punto indicado, los kayakistas ya no estaban allí. A partir de ese momento se amplió la búsqueda para intentar determinar hacia dónde fueron desplazados por las condiciones del mar.

El operativo en medio del temporal

El rastrillaje se desarrolla bajo condiciones meteorológicas adversas, principalmente por los fuertes vientos registrados en la zona. Esta situación dificulta las tareas de los efectivos en el agua y las maniobras de las embarcaciones utilizadas para la búsqueda.

Prefectura Naval mantiene activo el protocolo previsto para este tipo de emergencias y trabaja para establecer la ubicación de las dos personas. Hasta el momento, no se informó oficialmente que hayan sido encontradas.

Además de las tareas en el mar, se difundieron las características de los kayaks utilizados para facilitar su identificación. Uno de ellos es un modelo Karku de color verde, mientras que el otro es un Escualo de color turquesa. Estos datos fueron incorporados a la búsqueda para facilitar posibles avistamientos.

La búsqueda continúa

El operativo permanece activo mientras Prefectura intenta localizar a los kayakistas y determinar su situación. La prioridad está puesta en el rastrillaje del área y en ampliar la zona de búsqueda de acuerdo con las condiciones del viento y el movimiento del mar.

La desaparición se produjo en una jornada de condiciones climáticas complicadas en la costa bonaerense, un factor que se convirtió en uno de los principales obstáculos para las tareas de rescate.