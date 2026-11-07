Buscan a dos personas que se fueron sin pagar de una estación de servicio

Dos sujetos protagonizaron un confuso episodio delictivo en una concurrida estación de servicio ubicada sobre la calle Salta, en pleno centro de la Ciudad de San Juan, cuando decidieron cargar nafta en su vehículo y escapar sin abonar el dinero correspondiente al servicio prestado.

El hecho de inseguridad tuvo lugar durante la tarde del pasado viernes, puntualmente a las dieciséis horas con cuarenta minutos, en la playa de carga perteneciente a un comercio situado entre la avenida Ignacio de la Roza y la calle Rivadavia, donde los involucrados arribaron a bordo de un automóvil marca Peugeot de color blanco.

Tras solicitarle al empleado encargado de la playa que llenara el tanque por un monto total de 120.000 pesos, los ocupantes simularon realizar el pago mediante una tarjeta de débito pero, en el instante preciso en que el trabajador intentó procesar el plástico, aceleraron bruscamente el rodado y se dieron a la fuga a toda velocidad.

Ante la rápida y sorpresiva maniobra evasiva, el personal damnificado dio aviso inmediato a las autoridades policiales y posteriormente formalizó la correspondiente denuncia judicial, mientras que desde la fuerza de seguridad señalaron que los delincuentes están cercados debido a que los registros fílmicos capturaron tanto sus rostros como la chapa patente del automóvil.