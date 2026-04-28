Dos pescadores son intensamente buscados tras desaparecer en el Río de la Plata luego de haberse internado en kayak y no regresar. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Avellaneda y generó un amplio operativo de rescate en la zona costera.

Según informaron fuentes del caso, ambos hombres habían salido a pescar el domingo por la mañana desde el Parque del Río, en Villa Domínico, y desde entonces no se tuvo más contacto con ellos.

Los desaparecidos fueron identificados como Alcides Ledesma y José Luis Herrera. De acuerdo al testimonio de familiares, partieron cerca de las 9.30 en una camioneta blanca, llevando un kayak de color gris con el que ingresaron al agua.

Ante la falta de noticias, se activó un operativo de búsqueda encabezado por Prefectura Naval, que trabaja con helicópteros, embarcaciones y rastrillajes en la costa sur del conurbano bonaerense para dar con su paradero.

La preocupación crece con el paso de las horas, ya que no hubo registros recientes de los pescadores ni señales del kayak. Las tareas continúan en una zona amplia y compleja del río, mientras familiares aguardan novedades en medio de la incertidumbre.