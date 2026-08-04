Buscan a Elías Luna, un adolescente de 17 años desaparecido en San Juan

La Policía de San Juan activó el programa provincial San Juan Te Busca para localizar a Luna Aroma Elías Sebastián, un adolescente de 17 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 31 de julio. Las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad para aportar información que permita dar con su ubicación.

De acuerdo con la información oficial, el joven tiene una contextura mediana, mide aproximadamente 1,70 metros, pesa alrededor de 50 kilogramos, tiene tez morena, rostro ovalado, ojos marrones, nariz cóncava, boca mediana con labios delgados y cabello corto, lacio y de color negro.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón corto negro, remera de mangas cortas roja y zapatillas grises. La difusión de sus características forma parte del protocolo de búsqueda de personas extraviadas que lleva adelante la provincia, con el objetivo de obtener datos que permitan acelerar su localización.

Las autoridades recordaron que cualquier persona que cuente con información sobre el adolescente puede comunicarse de manera anónima al 911. También solicitaron compartir la búsqueda para ampliar el alcance de la difusión y facilitar el trabajo de los investigadores.

Desde el programa San Juan Te Busca remarcaron que toda información, por mínima que parezca, puede resultar de utilidad para encontrar al joven y permitir su regreso con su familia.