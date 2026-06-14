El programa provincial San Juan Te Busca emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Elías Sebastián Luna Aromo, un adolescente de 17 años que fue reportado como extraviado desde el pasado 12 de junio.

Según la información difundida por las autoridades, el joven es de nacionalidad argentina, mide aproximadamente 1,70 metros de altura, posee contextura física media y tez trigueña. Además, tiene rostro ovalado, ojos marrones, nariz recta y boca grande con labios medianos. Como dato adicional, se informó que no posee barba y calza número 38.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón largo de color negro con franjas blancas, una remera corta blanca, zapatillas negras y una campera de color bordó.

Desde el programa provincial solicitaron a la comunidad colaborar con cualquier información que permita conocer el paradero del adolescente. La difusión de sus características físicas y de la ropa que llevaba puesta busca facilitar su identificación en distintos puntos de la provincia.

Las autoridades recordaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar de utilidad para la investigación y las tareas de búsqueda que se encuentran en marcha.

Quienes cuenten con información sobre Elías Sebastián Luna Aromo pueden comunicarse de manera anónima y gratuita al 911. También se solicita compartir el pedido de búsqueda para ampliar el alcance de la difusión y contribuir a una pronta localización del joven.

La Policía de San Juan y los organismos competentes continúan trabajando para dar con su paradero y pidieron a la población mantenerse atenta ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.