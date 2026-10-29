Buscan en San Juan a Jesús Fabricio Díaz Cortez, un joven de 22 años

El programa provincial San Juan TE BUSCA difundió la búsqueda de Jesús Fabricio Díaz Cortez, de 22 años, cuyo extravío fue registrado el 26 de octubre de 2026. La solicitud de colaboración fue difundida por el Gobierno de San Juan y la Policía para obtener información que permita dar con su paradero.

Cómo identificarlo

Según los datos difundidos, el joven es de nacionalidad argentina, mide 1,70 metros y tiene contextura física grande. Su tez es trigueña, sus ojos son marrones y tiene el cabello negro, corto y lacio, además de cara redonda.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean claro, tipo bermuda, y una campera negra. Estos datos fueron publicados para facilitar su identificación y orientar la búsqueda.

Cómo aportar información

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que cuente con información sobre Jesús Fabricio Díaz Cortez se comunique con el 911. El aviso oficial señala que los datos pueden aportarse de manera anónima.

El caso forma parte de San Juan TE BUSCA, el programa provincial destinado a la búsqueda de personas extraviadas. La difusión de sus características busca facilitar la colaboración de la comunidad para encontrarlo.