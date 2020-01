Buscan a joven neuquina que viajó a Perú y de la que no se tienen noticias hace más de una semana

La cancillería argentina solicitó hoy a la policía del Perú la búsqueda de una joven neuquina que dijo que viajó a una comunidad cercana a Iquitos, en ese país, y cuyos familiares no tienen comunicación con ella hace más de una semana.



Lucía González, tiene 20 años, es neuquina, delgada, cabello castaño, usa anteojos y tiene un piercing en la nariz.



Su hermana mayor, Antonella González, solicitó la intervención de la cancillería argentina para que se inicie la búsqueda de la joven que viajó antes de fin de año hacia Perú para visitar una serie de sitios y comunidades.



Antonella González y su madre Sandra Confalonieri informaron que el martes “mantuvieron comunicación con un muchacho llamado Arnau que bajó al pueblo El Triunfo a comprar y les informó que Lucía estaba en la comunidad Arcoiris y que estaba bien”.



También indicó que “otro joven llamado Luis les informó lo mismo, pero a pesar de que esperaban comunicarse con ella al día siguiente, esto no ocurrió”.



Confaloneri, dijo a Télam que “la comunidad de Aroiris es un lugar aislado donde no hay comunicaciones” y confió en que “Lucía esté allí bien”.



La Cancillería solicitó, además, a la sede Iquitos del Ente local de Asistencia al Turista (IPERU) información sobre la permanencia de la joven en esa región.