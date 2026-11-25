El programa provincial San Juan Te Busca difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Juan José Rivera, un hombre de 44 años cuyo extravío fue denunciado el lunes 23 de noviembre de 2026. Las autoridades compartieron sus datos personales y características físicas para facilitar su identificación y solicitaron a la comunidad que aporte cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.

De acuerdo con el aviso oficial, Rivera tiene una altura aproximada de 1,70 metros y contextura física grande. Es de tez trigueña, tiene ojos marrones, rostro ovalado, boca mediana y labios medianos. Además, presenta cabello corto, crespo y de color castaño claro.

Información oficial de la Policía de San Juan.

La búsqueda fue difundida a través de los canales oficiales del programa provincial, que trabaja en la localización de personas extraviadas. La publicación tiene como objetivo ampliar la difusión del caso y lograr que los datos lleguen a quienes puedan reconocerlo o tengan información sobre su paradero.

Desde las autoridades solicitaron la colaboración de los sanjuaninos y remarcaron la importancia de comunicar cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda.

Quienes tengan información sobre Juan José Rivera pueden comunicarse de manera anónima al 911, la línea telefónica indicada en el flyer oficial.