Buscan a los autores del crimen de un joven de 18 años en Nueva Pompeya

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los investigadores de la Policía de la Ciudad intentaban hoy identificar a los autores del crimen de un joven de 18 años en el barrio porteño de Nueva Pompeya, quien fue hallado asesinado en la vía pública de al menos un balazo en la cabeza, informaron fuentes de la fuerza.



El hecho se conoció el pasado martes alrededor de las 23, cuando el Departamento de Emergencias Policiales fue alertado acerca de detonaciones de arma de fuego en la esquina de las calles Pepirí y Doctor Pedro Baliña.



Por este motivo, efectivos de la Comisaría Vecinal 4B acudieron al lugar y hallaron a un joven, al que identificaron como Ángel Albarracín, quien estaba tirado sobre la vereda con mucha sangre en la cabeza y que no respondía a los estímulos, informaron los voceros.



Albarracín, que vestía una bermuda de jean azul, remera gris y zapatillas negras, fue trasladado de inmediato en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital Penna, ubicado a unas ocho cuadras.



El joven ingresó al centro de salud con una herida de arma de fuego en el lado derecho del cráneo, y falleció a las pocas horas.



En tanto, los policías que habían hallado a Albarracín herido encontraron también una mochila con todas sus pertenencias, por lo que intentaban establecer el móvil del crimen.



Esta tarde, familiares, vecinos y amigos del joven marcharon desde el lugar donde lo asesinaron y reclamaron justicia.



Tatiana, hermana de Ángel, dijo al canal TN que el joven un día antes del crimen "había empezado a trabajar" porque quería "crecer y madurar", y que en el barrio están "muy desprotegidos", porque no "hay gente que patrulle y no hay policías en las esquinas".



También contó que su hermano, el pasado martes, regresaba a su casa desde el trabajo, por lo cual bajó del colectivo en la zona comercial del barrio, luego tomó una bicicleta del sistema Ecobici del gobierno porteño, la cual dejó en la estación ubicada en avenida Amancio Alcorta y Pepirí, y finalmente caminó unos 150 metros hasta que fue interceptado por los delincuentes.



Por su parte, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 34, a cargo de Juan Pedro Zoni, ordenó la intervención de la Unidad de Criminalística en la escena del crimen y solicitó la copia de la historia clínica de la víctima al hospital Penna.



Asimismo, derivó la investigación del hecho a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y encomendó una serie de diligencias probatorias, mientras que por el momento no descartaban ninguna hipótesis acerca del móvil del crimen, añadieron los informantes.



En ese sentido, los pesquisas establecieron que no hay cámaras del Gobierno de la Ciudad en la zona ni testigos del asesinato, pero advirtieron que sobre la calle Doctor Pedro Baliña al 3900, a unas tres cuadras del lugar, hay una cámara privada, cuyo registro iban a solicitar para visualizar si el o los agresores fueron captados y de esta forma proceder a identificarlos.