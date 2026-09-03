Mariano Martínez, un estudiante de Arquitectura de 21 años, es buscado desde el lunes 31 de agosto, cuando salió de su casa en Berazategui rumbo a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El joven había pasado gran parte del fin de semana preparando una entrega. Cerca de las 8 salió de su vivienda con un bolso en el que llevaba las láminas y el trabajo que debía presentar.

Alrededor de las 9 llegó a la facultad, pero allí manifestó que se sentía mal. Le dejó la entrega a un compañero y decidió retirarse.

Su familia intentó comunicarse con él al mediodía, pero Mariano ya no respondía los mensajes ni las llamadas.

El recorrido que pudieron reconstruir

A partir de cámaras de seguridad y del seguimiento de su tarjeta SUBE, la familia y los investigadores lograron establecer algunos de sus movimientos.

Después de abandonar la facultad, Mariano llegó hasta Punta Lara, en el partido de Ensenada, un lugar al que, según contó su mamá, no acostumbraba ir.

A las 14.35 fue registrado mientras subía a un colectivo de la línea 275 para regresar hacia La Plata. En ese momento le envió un mensaje a su hermano menor, Lucas, de 19 años, en el que le pasó la contraseña de su computadora: “Por cualquier cosa, si necesitás, la clave es esta”.

Para sus padres, ese mensaje resultó especialmente inquietante y lo interpretaron como una posible despedida.

Más tarde, Mariano tomó el tren Roca rumbo a Constitución. A las 16.17 subió a una formación y durante el viaje se encontró con un compañero de la facultad, que bajó en Hudson. El joven continuó hasta Constitución.

Las cámaras también permitieron confirmar su presencia en la zona de la terminal porteña. Después de ese momento, no existe por ahora un recorrido confirmado.

La familia teme por su estado emocional

La mamá de Mariano, Alicia, contó que su hijo le había manifestado a un compañero que se sentía “mal emocionalmente”.

Los padres creen que el enorme esfuerzo realizado durante los días previos pudo haber influido en su estado. Según relataron, Mariano pasó prácticamente todo el fin de semana sin dormir para terminar el trabajo que debía presentar.

“Por ahí pensamos que le dio un pico de estrés. No es normal esto, que diga ‘me siento mal’ en la Facultad y se tome un colectivo a Punta Lara no es normal”, sostuvo su mamá.

La familia también señaló que el joven no se llevó ropa ni dinero y que nunca acostumbraba ausentarse sin avisar.

El desesperado pedido de su mamá

Ante la falta de novedades, Alicia difundió un mensaje dirigido directamente a su hijo y le pidió que regresara a su casa.

“Si te arrepentiste y no querés seguir la carrera, no nos importa si estudiás o no”, expresó la mujer, quien le aseguró que su familia lo apoyaría ante cualquier situación.

También le pidió que simplemente se comunicara para confirmar que estaba bien: “Llamame y decinos que estás bien, pero llamame”.

La mujer cuestionó además el avance de la investigación y aseguró estar “muy desilusionada” con la Justicia. “Desde el lunes hasta hoy no sé nada de mi hijo. La Justicia no ayudó para nada”, afirmó.

Mientras continúa la búsqueda, familiares y amigos mantienen la esperanza de encontrarlo. Mariano tiene 21 años, pelo castaño, piel clara y ojos marrones. Ante cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero, se solicita comunicarse de inmediato al 911.