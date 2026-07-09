El Programa Provincial San Juan Te Busca emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Mauro Alejandro Algañaraz, de 34 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 6 de julio de 2026. Las autoridades solicitaron a la comunidad que aporte cualquier información que pueda contribuir a localizar al hombre, cuya búsqueda continúa en toda la provincia.

De acuerdo con la información oficial, Algañaraz mide aproximadamente 1,65 metros, posee contextura física mediana, tez trigueña y ojos marrones. Entre sus características particulares se indicó que tiene cara redonda, nariz recta, boca chica, labios delgados y cabello corto color castaño oscuro, con entradas en la zona coronal.

Al momento de su desaparición, Mauro llevaba ropa de trabajo, un pantalón de jean azul, zapatillas Nike negras, una mochila roja y una gorra negra. Estos datos fueron difundidos para facilitar su identificación por parte de cualquier persona que pueda haberlo visto.

Desde el Programa Provincial San Juan Te Busca recordaron que toda información puede resultar de utilidad para avanzar con la investigación. Quienes cuenten con datos sobre el paradero de Mauro Alejandro Algañaraz pueden comunicarse de manera anónima con el 911, donde recibirán la información para ponerla a disposición de las autoridades encargadas de la búsqueda.