Buscan a Mirko: se enojó con su mamá porque no lo dejaba salir y desapareció

Mirko Soria tiene 17 años y en la tarde del sábado se peleó con su mamá porque no lo dejaba salir a jugar a la pelota y se fue de su casa, en Rivadavia.

Con el objetivo de respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Andrea Cano, mamá del adolescente, le impidió la salida.

“Se fue de casa enojado”, dijo Andrea a DIARIO HUARPE.

Al momento de salir de su casa, Mirko vestía short negro con rayas flúor, remera mangas cortas verdes y zapatillas blancas.

“Pensé que se había ido a jugar a la pelota. Salí 10 minutos después y estaban todos los chicos menos él. Les pegunté si lo habían visto y nadie lo vio”, agregó.

La familia ya hizo la denuncia en la comisaría 30º pero la preocupación aumenta a cada minuto.

“No tiene celular, no podemos rastrearlo por GPS. Desde ayer no se conecta en Facebook. No hay forma de localizarlo. Estamos muy preocupados. Esperemos que esté en una casa y que no le haya pasado nada grave”, contó la mamá.

En caso de saber sobre el paradero de Mirko, la familia pidió comunicarse al 911 o la comisaría.