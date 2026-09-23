Nicolás Roberto Merlano, un argentino de 42 años oriundo de Quilmes, es buscado en Italia luego de que su familia perdiera contacto con él a fines de junio. El hombre había viajado a Europa en mayo y tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto, pero nunca abordó el vuelo. Ante la falta de noticias, se realizó una denuncia y se activó una alerta internacional de Interpol.

La última comunicación

La última comunicación de Nicolás con su familia ocurrió el 27 de junio, cuando habló con sus allegados a través de WhatsApp. En ese contacto les contó que había sufrido el robo de una mochila en la que llevaba dinero para continuar su viaje.

“Nos contó que le habían robado su mochila con dinero para el viaje y un hombre de nacionalidad francesa le ofreció trabajo”, relató Daniela, su hermana, en diálogo con TN.

Según la reconstrucción realizada por la familia, el robo habría ocurrido en una zona cercana a Roma. Tras quedarse sin dinero, Nicolás habría recibido una propuesta laboral de un hombre francés. Otros familiares señalaron que el argentino se encontraba en una situación de vulnerabilidad y que incluso había pasado algunos días con dificultades para alimentarse y dormir.

Nicolás había llegado a Italia después de pasar por España, Francia y Bélgica. Se encontraba como turista y tenía un plazo de permanencia de 90 días. El 28 de agosto debía regresar al país, pero no lo hizo y desde entonces su teléfono permanece apagado y no registró nuevas comunicaciones con sus allegados.

La búsqueda internacional

La familia realizó una denuncia en Argentina y se contactó con la Cancillería para solicitar asistencia. Finalmente, Interpol emitió una alerta internacional para intentar localizarlo y reconstruir sus últimos movimientos en Italia.

Daniela contó que desde la familia les recomendaron recurrir a un abogado internacionalista para avanzar con las gestiones. Sin embargo, explicó que no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar ese gasto y evalúan alternativas para reunir fondos.

De acuerdo con la descripción difundida en la alerta, Nicolás mide aproximadamente 1,77 metros, tiene ojos marrones, cabello castaño, barba y un lunar en el mentón. También posee varios tatuajes identificatorios, entre ellos uno con forma de rombo en el cuello, un cactus, un reloj con la inscripción “Tic Tac Efímero” y una caricatura del Indio Solari.

Mientras continúa la búsqueda, sus familiares y amigos piden información que pueda ayudar a establecer dónde se encuentra Nicolás y qué ocurrió después de su última comunicación.