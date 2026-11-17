El programa provincial San Juan Te Busca difundió este martes 17 de noviembre un pedido de colaboración para encontrar a Ricardo Antonio Quevedo, un hombre de 39 años cuyo paradero se desconoce. Las autoridades solicitaron a la comunidad que aporte cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

Según los datos difundidos en el aviso oficial, Quevedo mide aproximadamente 1,65 metros, tiene contextura física grande, tez trigueña, ojos marrones y poco cabello negro. Entre sus características particulares, presenta un tatuaje de un cuervo en uno de sus brazos.

Información emitida por la Policía de San Juan.

Al momento de su desaparición vestía una remera verde, un pantalón corto blanco y gomones de color violeta.

Desde el programa provincial indicaron que quienes tengan información sobre su paradero pueden realizar una denuncia anónima a través del 911.

La búsqueda se lleva adelante en el marco de San Juan Te Busca, el programa provincial destinado a colaborar con la localización de personas extraviadas.