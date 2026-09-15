Buscan a tres hombres por el asesinato de un joven de 19 años en Chimbas

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales investiga el homicidio de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años, ocurrido durante la noche del lunes en la Villa 1.º de Mayo, en el departamento Chimbas. De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal, tres hombres encapuchados irrumpieron en una vivienda y uno de ellos efectuó un disparo que impactó en la víctima.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 21 del 14 de septiembre, en un domicilio ubicado sobre calle Proyectada s/n, donde en ese momento se encontraban varias personas, entre ellas menores de edad. Los agresores ingresaron al inmueble y, al menos uno de ellos, portaba un arma de fuego.

Según la reconstrucción realizada hasta el momento, una vez dentro de la vivienda los atacantes efectuaron un disparo contra Quinteros Olmos y posteriormente escaparon del lugar. El joven sufrió una herida de extrema gravedad y murió pocos minutos después, cuando se desplomó en el acceso al domicilio.

La médica legista constató que la víctima presentaba un orificio de entrada en la región del maxilar izquierdo de la cara y un orificio de salida en la región lateral derecha del cuello. Esas lesiones fueron las que provocaron su fallecimiento.

Identificaron a los presuntos autores

Tras el ataque, personal de la Comisaría 26.ª, junto con integrantes de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, Policía Científica, Criminalística y la Brigada de Delitos Especiales, trabajó en el lugar para recolectar evidencias y reconstruir la secuencia del homicidio.

Durante la inspección ocular se secuestraron una vaina servida y un proyectil, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.

A partir de las distintas medidas investigativas desplegadas, los investigadores lograron establecer la identidad de los tres presuntos autores. Con esa información, la fiscalía solicitó al juez de Garantías de turno las correspondientes órdenes de detención, allanamiento y secuestro con el objetivo de localizar a los sospechosos y secuestrar elementos que puedan aportar pruebas a la causa.

La investigación fue caratulada como homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego. Por el momento, la fiscalía continúa trabajando para determinar las circunstancias que desencadenaron el ataque y establecer con precisión la participación de cada uno de los involucrados.

Finalmente, el cuerpo de Quinteros Olmos fue trasladado a la Morgue Judicial, donde quedó a disposición del médico forense para la realización de la autopsia médico-legal.

La causa está a cargo de los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro, con la intervención de los ayudantes fiscales Victoria Martín y Pablo Orellano.