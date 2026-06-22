Un violento siniestro vial ocurrido el domingo a las 19:41 horas en calle Cristóbal Colón, frente al Salón San Marino, generó conmoción en Santa Lucía luego de que el conductor involucrado se diera a la fuga tras provocar importantes daños materiales.

Según relató un familiar de los damnificados, su tío y su prima habían llegado a su domicilio apenas minutos antes del impacto. Aproximadamente tres minutos después de descender del vehículo, se produjo el choque que terminó destrozando al auto estacionado de su pariente.

El hecho quedó registrado en video por una cámara de seguridad, donde se observa cómo el vehículo que circulaba a alta velocidad impacta a gran velocidad contra el automóvil estacionado y continúa su marcha sin detenerse. La familia decidió difundir las imágenes con el objetivo de identificar al responsable y aportar pruebas a la investigación.

“Menos mal que ellos ya se habían bajado unos minutos antes, porque podría haber pasado algo mucho peor”, expresó el familiar de los damnificados, reflejando la gravedad del hecho y el peligro que implicó la maniobra.

El vehículo estacionado sufrió daños visibles en el espejo, el paragolpes trasero y hundimiento en uno de los laterales del costado izquierdo. A pesar de los daños materiales, no se registraron personas heridas.

La familia afectada señaló que la difusión del video busca colaborar con la investigación y evitar que situaciones similares se repitan. “Queremos tratar de encontrar al responsable y evitar que a otra persona le pase algo así”, manifestaron.