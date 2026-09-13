El programa provincial San Juan Te Busca difundió este domingo un pedido de colaboración para localizar a Ángel Acosta Roldán, un hombre de 39 años cuyo paradero se desconoce desde el 9 de septiembre.

De acuerdo con la información de la Policía de San Juan, Acosta Roldán es argentino, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene contextura física mediana, tez trigueña y ojos marrones.

Información oficial de la Policía de San Juan.

Entre sus características particulares, indicaron que tiene cara redonda, nariz recta, boca y labios medianos, cabello corto, ondulado y de color negro. Además, posee bigote corto y poblado y tatuajes en ambos brazos y en una de sus piernas.

Al momento de ausentarse vestía una remera térmica negra de mangas largas, un chaleco rompeviento negro, pantalón de buzo negro y zapatillas del mismo color.

Desde el programa provincial solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita establecer su paradero.

Quienes tengan datos sobre Ángel Acosta Roldán pueden comunicarse de manera anónima con el 911.