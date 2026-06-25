El programa provincial San Juan Te Busca difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Mario Manuel Diez, un hombre de 56 años que permanece desaparecido desde hace más de dos semanas.

De acuerdo con la información oficial, el sanjuanino fue visto por última vez el 9 de junio y, desde entonces, no se registraron novedades sobre su ubicación. Ante esta situación, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda y solicitaron la difusión de sus datos para intentar localizarlo.

Datos difundidos por la Policía de San Juan.

Según el informe, Diez es de contextura física pequeña, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto de color castaño. Además, presenta rostro ovalado, nariz recta, boca pequeña y labios delgados.

Al momento de su desaparición vestía un buzo azul, una campera deportiva negra, un pantalón tipo bombacha de color verde y zapatillas grises con suelas blancas.

Desde el programa provincial indicaron que cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir a establecer su paradero debe comunicarse de manera inmediata con la línea de emergencias 911 o acercarse a la comisaría más cercana.

La búsqueda continúa bajo la coordinación de las autoridades provinciales, mientras familiares y organismos intervinientes esperan obtener datos que permitan encontrar al hombre desaparecido.