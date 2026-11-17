La Policía de San Juan busca intensamente a Antonio Miguel Lezcano, un hombre de 66 años que se encuentra desaparecido desde el lunes 16 de noviembre. El programa provincial "San Juan Te Busca" difundió una alerta para solicitar la colaboración de la comunidad y tratar de establecer su paradero.

Según la información oficial, el hombre salió de su domicilio a bordo de una bicicleta tipo playera de color morado y desde entonces no se volvió a tener noticias sobre él.

Información oficial de la Policía de San Juan.

Cómo identificar a Antonio Miguel Lezcano

Lezcano es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,66 metros y pesa alrededor de 80 kilos. Tiene tez morena, rostro redondo, ojos marrones, nariz cóncava, boca mediana con labios gruesos y cabello largo, lacio y de color negro.

Al momento de ausentarse vestía una remera de mangas cortas color bordó, un pantalón corto azul y alpargatas marrones. Además, utiliza calzado talle 42.

Dónde aportar información

Las autoridades solicitaron la colaboración de los sanjuaninos para aportar cualquier dato que permita encontrarlo.

Quienes hayan visto a Antonio Miguel Lezcano o tengan información sobre su paradero pueden comunicarse de manera gratuita y anónima al 911. También pueden acercarse a la comisaría más cercana.