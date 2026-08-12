Las autoridades de San Juan solicitaron colaboración para dar con el paradero de Santiago Gabriel Riveros Foolini, un joven de 26 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 6 de agosto.

La búsqueda fue difundida a través del programa provincial San Juan Te Busca, destinado a localizar personas extraviadas. Ante la falta de novedades sobre su paradero, pidieron a la comunidad aportar cualquier información que pueda resultar útil.

Datos difundidos por la Policía de San Juan.

De acuerdo con los datos proporcionados oficialmente, Riveros Foolini tiene contextura física mediana, mide aproximadamente 1,74 metros, es de tez blanca y tiene ojos marrones. Además, posee cabello largo, lacio y de color castaño oscuro.

Entre sus características particulares, indicaron que tiene la cara cuadrada, boca mediana y labios delgados. También posee un tatuaje de Patricio Rey en el antebrazo derecho, una señal que podría contribuir a su identificación.

Al momento de su desaparición vestía un buzo de color rojo y un pantalón marrón con bolsillos en ambos lados.

La búsqueda continúa activa y las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero del joven se comunique inmediatamente con el 911. La denuncia puede realizarse de manera anónima.