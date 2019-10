Buscan a un joven que salió de su casa para cobrar un trabajo y no regresó, en Palpalá

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Unidades policiales rastrillaron hoy sectores de la Finca El Pongo, al sur de Jujuy, como parte de la búsqueda de un joven de 26 años que hace un mes fue a cobrar por un trabajo en un taller mecánico y no regresó a su casa, informaron fuentes policiales.



La búsqueda realizada por tres cuadrillas con 100 efectivos policiales se reanudó hoy en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Aldo Lozano debido a que “se tendrían indicios sobre los lugares donde pudo haber estado el trabajador”, dijo a Télam el jefe de Policía de Jujuy, Guillermo Corro.



Se trata de Gustavo Bravo, según sus familiares, salió en la tarde del 27 de septiembre en dirección a un taller mecánico del barrio La Florida, de la ciudad de Palpalá, para cobrar por un trabajo realizado y no regresó a su casa.



Los familiares temen que el joven haya sido víctima de una agresión en una carnicería, según los dichos de algunos vecinos que lo vieron allí, aunque el dueño del local negó la versión.



Su hermana, Nicole Bravo, presentó la denuncia el mismo día en la brigada de Investigaciones de Palpalá y la amplió dos veces, con lo cual la Fiscalía ordenó una intensa búsqueda por esa ciudad, lindante a San Salvador de Jujuy, que no arrojó resultados positivos en relación al paradero del joven.



Las actuaciones fueron giradas a la División Trata de Personas y a Leyes Especiales de la Delegación Fiscal de Investigaciones Complejas y fueron entrevistados dos efectivos policiales y varias personas, entre ellos un compañero de trabajo de Bravo mientras se realizaban requisas en algunos domicilios.



Las declaraciones surgidas en esas instancias permitieron a la investigación avanzar sobre algunas hipótesis y volver a rastrillar sobre sectores más amplios, atendiendo también a un pedido de los familiares de Bravo.



Los lugares rastreados por policías y bomberos voluntarios incluyó la zona de Forestal y de los ríos Zapla y Río Grande, en la Finca El Pongo, entre Perico y Palpalá, con la ayuda de drones del Ministerio Público de la Acusación, de la División Perros y buzos de la Policía Lacustre.