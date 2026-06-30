Un importante operativo de búsqueda continúa en el Parque Nacional Iguazú para intentar localizar a Mariano Ariel Sierra, un turista de 41 años oriundo de la localidad bonaerense de Cañuelas, cuyo paradero se desconoce desde el último domingo.

La principal hipótesis que manejan los investigadores indica que el hombre podría haberse arrojado a las aguas del río Iguazú. La sospecha surgió luego de que guardaparques encontraran varias de sus pertenencias abandonadas sobre la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, uno de los sectores más emblemáticos y peligrosos del parque.

El operativo está a cargo de efectivos de la Policía de Misiones y de la Prefectura Naval Argentina, quienes trabajan bajo las directivas de la Justicia con patrullajes terrestres y fluviales para intentar dar con algún indicio sobre el destino del turista.

La búsqueda comenzó el domingo por la mañana, cuando personal del Parque Nacional encontró documentación personal, un teléfono celular, 40 mil pesos en efectivo, prendas de vestir y otros objetos pertenecientes a Sierra.

Entre los elementos secuestrados apareció además un manuscrito, aparentemente redactado en inglés, que despertó el interés de los investigadores. El documento, que estaba deteriorado por el agua, fue enviado a la Policía Científica para su análisis y forma parte de las pruebas incorporadas al expediente.

A partir de ese hallazgo, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda de personas, con la intervención de efectivos de Prefectura Iguazú y de la Policía de Misiones.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que Mariano Sierra había ingresado al Parque Nacional Iguazú durante el mediodía del sábado. Además, se confirmó que desde el 25 de junio se encontraba alojado en un hotel de la ciudad de Puerto Iguazú.

Las tareas de búsqueda abarcan distintos sectores de la reserva natural. Mientras grupos de rescate recorren senderos y zonas de monte, embarcaciones de Prefectura navegan el río Iguazú en procura de encontrar algún rastro del turista.

El trabajo de los equipos de rescate se ve complicado por las condiciones del río. Según informaron las autoridades, el caudal del Iguazú superó este lunes el doble de su nivel habitual en la zona de la Garganta del Diablo, situación que, sumada a la geografía del lugar, dificulta considerablemente las tareas.

Hasta el momento, el operativo no arrojó resultados positivos y las fuerzas de seguridad mantienen un intenso despliegue por tierra y por agua mientras continúa la búsqueda del turista desaparecido.