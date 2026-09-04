Buscan a una joven de 20 años que desapareció en San Juan

La familia de Valentina Prieto Pizarro, de 20 años, pidió ayuda para localizarla luego de perder contacto con ella este jueves. La joven había informado que se trasladaría hasta Villa Krause para realizarse un tatuaje, pero desde entonces no volvió a responder las llamadas de sus familiares.

Según relató su hermana Martina, Valentina había regresado a San Juan luego de viajar a Mendoza junto a su familia. Al llegar a la provincia mantuvo una discusión con su madre y posteriormente se dirigió a la vivienda de su hermana.

Fue desde allí que manifestó que iría hasta Villa Krause para realizarse un tatuaje. Su hermana le pidió que, una vez finalizada la actividad, se comunicara con ella para poder hablar. Sin embargo, después de ese momento perdieron todo contacto.

La búsqueda de la familia

Ante la falta de respuestas, sus familiares intentaron comunicarse con ella en reiteradas oportunidades y consultaron con amigos y allegados. Hasta el momento, ninguna de esas averiguaciones permitió determinar dónde se encuentra.

La familia también inició una búsqueda por distintos puntos de San Juan y recorrió en automóvil hoteles, el Dique, plazas y otros lugares en los que podría encontrarse, aunque sin resultados positivos.

La preocupación aumentó luego de que sus familiares conocieran que Valentina habría comprado tres cajas de clonazepam antes de desaparecer. De acuerdo con el relato de su hermana, la joven no tendría una prescripción médica para esa medicación ni se encontraría realizando actualmente un tratamiento psicológico.

Cómo identificarla

Al momento de su desaparición, Valentina vestía una remera azul, jeans negros y zapatillas Adidas. Tiene aproximadamente 1,70 metros de altura.

Una de sus características físicas más distintivas es un tatuaje tipo blackout que cubre todo su brazo izquierdo, dato que puede facilitar su identificación.

Sus familiares ya realizaron las denuncias correspondientes ante la Policía y solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que permita establecer su paradero.

“La familia pide colaboración para poder encontrarla”, señalaron ante la preocupación por la falta de contacto con la joven.

Dónde aportar información

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Valentina Prieto Pizarro puede comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono 264 4184887.