La Justicia de Santa Fe solicitó la captura internacional de Marina Sabatier, una mujer de 49 años acusada de sacar del país a su hija de 11 años sin autorización del padre. Interpol emitió una alerta roja para localizarla y una alerta amarilla para conocer el paradero de la niña.

La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por Mariano Diez, padre de la menor, quien aseguró que no tiene contacto con su hija desde hace años. Según informaron fuentes judiciales, la mujer habría salido de Argentina en 2024 y no habría regresado.

En un primer momento, la causa se inició como una averiguación de paradero, pero luego fue recaratulada como sustracción de menor agravada. El fiscal Damián Cimino solicitó la detención preventiva de Sabatier y su eventual extradición, en el marco de los acuerdos internacionales vigentes.

El caso tiene como antecedente una extensa disputa judicial entre ambos padres. La mujer había denunciado a su expareja por un supuesto abuso sexual contra la niña, una acusación que posteriormente fue descartada por la Justicia. Según consta en la investigación, el vínculo entre padre e hija continuó interrumpido pese a esa resolución.

Diez sostuvo que durante años no pudo reencontrarse con su hija y cuestionó los tiempos del proceso judicial. Además, señaló que la menor dejó de asistir a una escuela en Rosario y que habría continuado su educación bajo modalidad domiciliaria en Estados Unidos.

Un informe que reunió historias similares

La historia de Sabatier formó parte de un informe especial de Telenoche que recopiló otros casos de padres y madres que denunciaron haber quedado separados de sus hijos luego de acusaciones de abuso sexual infantil.

Uno de ellos es el de Alejandro Rivero, piloto de Aerolíneas Argentinas, quien denunció haber sido separado de su hijo luego de una acusación de abuso que fue descartada. Según su relato, el niño fue llevado a Uruguay pese a medidas judiciales que impedían ese traslado.

Otro caso mencionado es el de una mujer identificada como “Marcela”, una maestra que denunció haber sido acusada por su exmarido por presuntos delitos de abuso sexual infantil y tentativa de homicidio contra sus hijos. La Justicia la absolvió en un juicio oral y ordenó investigar al denunciante y a su abogado por presunto falso testimonio. Sin embargo, afirmó que nunca logró recuperar el vínculo con sus hijos.

También aparece la historia de Juan Manuel Bellina, quien fue denunciado por su expareja por el supuesto abuso de su hija. La causa fue archivada por falta de pruebas y, según denunció, la revinculación ordenada por la Justicia de Familia no se concretó. Luego, sus hijos fueron trasladados a Córdoba.

El debate sobre las denuncias y la revinculación familiar

Los protagonistas de estos casos sostienen que existió un patrón de denuncias dentro de conflictos familiares relacionados con separaciones, regímenes de comunicación o disputas económicas.

En algunos expedientes se investigaron las actuaciones de profesionales particulares y el uso de herramientas como la Cámara Gesell, una entrevista judicial utilizada para escuchar a niños y adolescentes en procesos donde se investigan posibles delitos.

Especialistas y organismos vinculados a la protección de infancias remarcan la importancia de investigar cada denuncia con rigurosidad, garantizando tanto la protección de los menores como el derecho de todas las partes a un proceso judicial con pruebas verificadas.

Mientras avanza la búsqueda internacional de Sabatier, la Justicia intenta determinar dónde se encuentra la niña y resolver una disputa familiar que lleva años sin una respuesta definitiva.