El episodio tuvo como protagonistas a un sujeto conocido como "Chuavechito" y a otro hombre que actuó junto a él en el barrio El Cóndor, en La Bebida, departamento Rivadavia. Una cámara de seguridad grabó la secuencia durante la madrugada del sábado cuando sustraían prendas de un tendedero y un producto suavizante. Las imágenes se conocieron ese mismo día y generaron repercusión entre los vecinos del sector.

De acuerdo con lo difundido por el portal La Diecinueve, ambos individuos habrían intervenido en el robo y uno de ellos resulta conocido en los alrededores. En el registro fílmico se aprecia parte de lo ocurrido, además de cómo se apoderaron tanto de la ropa colgada como del suavizante. Por ahora no trascendieron datos sobre la situación actual de los implicados ni si hubo identificación formal.

La grabación obtenida por el sistema de videovigilancia permitió reconstruir un tramo del suceso y comenzó a circular durante el sábado en las redes sociales. El caso volvió a poner el foco en los robos domiciliarios registrados en la zona de La Bebida.