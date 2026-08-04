La Comisaría 9ª de Caucete solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar al propietario de una bicicleta que permanece en sede policial y que podría estar vinculada a algún ilícito.

Según informaron desde la dependencia, el hecho ocurrió durante la noche del lunes, cuando un vecino de apellido Aciar se presentó en la comisaría para entregar el rodado.

El hombre explicó que poco antes una persona de sexo masculino había llegado hasta su domicilio y le manifestó que podía dejar allí su bicicleta, debido a que se encontraba realizando una venta dentro del barrio.

Sin embargo, el sujeto no regresó hasta el momento para retirar el rodado, situación que generó sospechas en el vecino. Ante el temor de que la bicicleta pudiera ser producto de algún hecho delictivo, decidió entregarla al personal policial para que se pudiera determinar su procedencia.

La bicicleta es rodado 29, marca SLP y de color negro. Actualmente se encuentra en la sede de la Comisaría 9ª de Caucete, donde buscan establecer quién es su legítimo propietario.

Desde la Policía solicitaron que quien haya sufrido el robo o la sustracción de una bicicleta con estas características se acerque a la dependencia policial para acreditar la propiedad y, de corresponder, avanzar con su restitución.

Los interesados deberán presentarse en Comisaría 9ª de Caucete con la documentación o elementos que permitan demostrar que el rodado les pertenece.