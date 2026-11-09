Buscan con urgencia a "El Cabra", quien desapareció cerca del Centro Cívico

Familiares y la policía buscan intensamente a Franco Escudero, alias El Cabra, oriundo de Pie de Palo, Caucete, luego de que desapareciera tras enviar un mensaje donde aseguraba que se quitaría la vida. Marcelo Escudero, hermano del hombre buscado, confirmó que la desesperada medida de difundir la imagen se tomó tras no tener noticias de él desde el jueves 5 de noviembre.

Un conocido guardiacárcel informó a Marcelo Escudero que vio a Franco en las inmediaciones del Centro Cívico y el Parque durante la tarde del sábado. Previamente, la pareja del desaparecido y madre de sus cuatro hijos, de 14, 12, 5 y 3 años, alertó a los allegados sobre la situación, vistiendo él ropa de color negro la última vez que fue observado.

La situación familiar de Franco Escudero es sumamente compleja, ya que contaba con una orden de restricción hacia su hija mayor de 14 años por violencia intrafamiliar que no se cumplía en la práctica. Además, debía presentarse este lunes a una audiencia judicial por incumplir horas de trabajo comunitario y por no abonar el monto de $1 en concepto de daños y perjuicios.

El entorno de Franco Escudero reveló que sufre adicciones y que anteriormente residió en 25 de Mayo con su hermano mayor, de donde debió retirarse tras cometer algunos robos. Su pareja también confesó haber sufrido violencia física por parte del sujeto, quien el mismo día de su partida envió un audio angustiante manifestando que "no tenía más para dar".

La denuncia formal se radicó el sábado, siendo la primera vez que Franco Escudero se extravía, lo que movilizó inmediatamente al personal del programa San Juan Te Busca para activar el protocolo de paradero. Ante cualquier dato certero sobre la localización del hombre, la familia solicita comunicarse urgentemente al número de teléfono 2645318718 para aportar información.