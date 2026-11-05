La Cámara de Diputados de San Juan avanza con proyectos para prevenir el bullying, el ciberacoso y la manipulación de imágenes con inteligencia artificial (IA) utilizada para hostigar a estudiantes. El objetivo es unificar los protocolos de intervención en las escuelas y establecer criterios comunes para acompañar a las víctimas. Las propuestas aún están en comisión y no fueron aprobadas.

El debate se profundizó este miércoles 4 de noviembre, cuando legisladores se reunieron con integrantes de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación. Allí analizaron mecanismos de prevención, formas de actuación y posibles cambios legales para atender situaciones que ocurren dentro de las aulas y en entornos digitales.

La diputada Alejandra Leonardo participa del trabajo para unificar resoluciones ministeriales, leyes nacionales y disposiciones educativas en una norma provincial que defina cómo actuar ante cada caso.

Qué medidas se analizan para las escuelas

Una iniciativa del interbloque Cambia San Juan propone crear el Programa Provincial de Prevención Integral del Acoso Escolar, el Ciberacoso y el Acoso Digital facilitado por Inteligencia Artificial. Busca resguardar la convivencia escolar y la integridad digital de niños y adolescentes, con intervención del Ministerio de Educación.

En paralelo, el diputado Gabriel Sánchez presentó otra propuesta para prevenir y erradicar el acoso en establecimientos públicos y privados. Los legisladores deberán determinar qué medidas incorporarán al texto unificado, por lo que todavía no existen nuevas obligaciones vigentes para las instituciones.

El uso de inteligencia artificial para acosar

La incorporación de la IA es uno de los aspectos novedosos del debate. Las herramientas que permiten modificar fotografías o crear imágenes falsas pueden utilizarse para humillar, intimidar o difundir contenido engañoso sobre otros estudiantes, incluso fuera del horario escolar.

El desafío es determinar cómo deben intervenir los establecimientos cuando las agresiones circulan por redes sociales o mensajería, pero afectan a compañeros de una misma comunidad educativa. Aún no se precisaron los procedimientos que incluirá la futura ley para estos casos.

Otra iniciativa del interbloque Cambia San Juan busca incorporar el acoso escolar al Código de Faltas y establecer un régimen de protección para las víctimas. Entre las medidas propuestas figura la presencialidad adaptada para resguardar a quienes sufren violencia y sostener la continuidad educativa de los estudiantes que ejercieron las agresiones.

El testimonio de una familia sanjuanina

Durante la reunión participaron el director de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, Luis Lucero, y las especialistas Rosa González y Silvia Monardez. También asistieron Florencia Merino y su padre, Fernando, quienes compartieron su experiencia frente al acoso escolar.

La Cámara de Diputados informó que Florencia perdió la visión de un ojo a raíz de una agresión. Su testimonio permitió incorporar al debate las consecuencias que puede provocar la violencia entre estudiantes y la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales.

La comisión continuará trabajando sobre la redacción de las propuestas. Si se alcanza un texto común, deberá obtener dictamen y atravesar el tratamiento legislativo antes de convertirse en ley. Por lo tanto, ninguna de las medidas anunciadas se encuentra todavía en vigencia.

La discusión coincide con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, que se conmemora este jueves 5 de noviembre. En San Juan, el debate legislativo intenta responder qué deben hacer las escuelas y el Estado cuando el hostigamiento se traslada del aula a las plataformas digitales.