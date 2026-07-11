El incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, en el sur de España, continúa fuera de control y mantiene en alerta a las autoridades. Mientras las llamas ya consumieron alrededor de 6.600 hectáreas, la Guardia Civil desplegó un amplio operativo para localizar personas desaparecidas e identificar varios vehículos que quedaron completamente calcinados en medio del desastre.

Las tareas se concentran principalmente en el municipio de Bédar, donde los equipos de emergencia hallaron al menos cuatro automóviles y una motocicleta totalmente destruidos por el fuego. Los investigadores trabajan para determinar a quiénes pertenecían esos vehículos y establecer si sus ocupantes lograron escapar antes de que fueran alcanzados por las llamas.

En forma paralela, continúan los rastrillajes en toda la superficie afectada con el objetivo de localizar posibles víctimas y dar con personas cuyo paradero aún se desconoce. Al mismo tiempo, brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad mantienen las tareas para contener el avance del incendio y asistir a los vecinos evacuados.

Uno de los accesos al municipio de Bédar permanece completamente cerrado debido a que el fuego sigue activo y representa un riesgo para la población. La Guardia Civil instaló controles permanentes para impedir el ingreso de personas a las zonas evacuadas y garantizar la seguridad tanto de los habitantes como de los equipos de emergencia.

Durante las últimas horas también fueron detenidas dos personas acusadas de desobediencia grave. Según informaron las autoridades, ambos intentaron regresar a sus viviendas pese a que existía una orden de evacuación y una prohibición expresa de acceder al área afectada.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmó las detenciones y pidió a la población respetar las indicaciones de los organismos de emergencia. El funcionario advirtió que cumplir las órdenes de evacuación resulta fundamental para proteger vidas y facilitar el trabajo de quienes combaten el incendio.

Desde la Guardia Civil remarcaron que ingresar a las zonas restringidas no solo pone en peligro a quienes desobedecen las órdenes, sino también a bomberos, brigadistas y efectivos que participan del operativo de emergencia.

El incendio dejó hasta el momento un saldo de 12 víctimas fatales. Las autoridades continúan con el proceso de identificación mediante estudios genéticos. Las muestras de ADN fueron obtenidas en el Instituto de Medicina Legal de Almería y enviadas a Madrid para acelerar las pericias.

Además, permanece habilitada una oficina especial destinada a recibir denuncias de familiares de personas desaparecidas. Hasta el momento se registraron siete presentaciones y las autoridades solicitaron a los familiares directos que aporten muestras genéticas para agilizar la identificación de las víctimas.

Considerado uno de los incendios forestales más graves registrados en la región en los últimos años, el siniestro continúa movilizando a cientos de efectivos, mientras las altas temperaturas, el viento y las condiciones meteorológicas adversas complican las tareas para controlar definitivamente las llamas.